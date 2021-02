테라젠바이오, 저비용 고효율 마이크로바이옴 분석 기술 개발

쇼트리드 플랫폼에 신기술 적용, ‘사이언티픽 리포츠’ 논문 게재

[아시아경제 박형수 기자] 테라젠바이오는 미생물군 유전 정보(마이크로바이옴)를 검사하는 데 활용할 수 있는 저비용 고효율의 미생물 유전체 분석 기술을 개발했다고 8일 밝혔다.

일반적으로 미생물의 종(種, species)을 확인하는 데 고가의 롱리드 시퀀싱(Long read sequencing) 플랫폼을 활용한 전장(Full length) 유전체 분석을 한다. 쇼트리드(Short read) 플랫폼으로도 이를 대체할 수 있음을 증명했다.

테라젠바이오는 차세대 염기서열 분석법(NGS) 기반의 실험을 분석법을 규명한 결과를 세계적 학술지 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포츠(Scientific Reports)’ 최근호에 게재했다.

테라젠바이오와 단국대 바이오의료공학핵심연구지원센터 한규동 교수팀이 공동으로 연구를 주관했다. 한국식품연구원 정원형, 남영도, 임미영 박사팀이 참여했다.

연구팀은 건강한 성인 3명의 장내 미생물 샘플 24건에 대해 기존 쇼트리드 플랫폼 방식과 신규 분석 기법인 ‘sFL16S’를 적용한 방식으로 각각 스크리닝을 했다.

분석 자료를 미국 국립생물정보센터(NCBI) 미생물 분류 체계와 비교한 결과 신규 분석법이 89.9%의 일치율을 기록했다. 기존 방법의 일치율 76.2% 대비 높았다. 상대적으로 계통(Strain) 구분도 용이하다는 것을 입증했다.

테라젠바이오 관계자는 "논문 연구를 통해 정확도와 경제성이 뛰어난 장내 미생물 분석 신기술을 검증하는 데 성공했다"며 "유전체 분석 노하우를 바탕으로 지속적인 연구를 진행해 최적의 마이크로바이옴 분석 시스템을 구축할 것"이라고 말했다.

테라젠바이오는 지난해 유전체 기반의 장내 미생물 분석 서비스 ‘테라바이옴’을 출시했다. 현재 병?의원 및 제휴사, 온라인 등을 활용해 실시하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr