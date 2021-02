개·고양이 등 '반려동물'도 코로나 검사한다

반려동물 코로나19 감염 사례 확인…서울시, 8일부터 검사 실시

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 반려동물의 코로나19 감염 사례가 확인됨에 따라 개와 고양이 등 반려동물을 대상으로 코로나19 검사를 실시할 계획이라고 밝혔다.

8일 박유미 서울시 방역통제관은 온라인 브리핑을 통해 "서울시는 반려동물에서 코로나19 감염이 확인됨에 따라 오늘부터 반려동물인 개와 고양이를 대상으로 코로나19 검사를 실시한다"고 말했다.

이에 따라 반려동물 검사는 보호자의 자가격리 상태를 감안해 수의사가 포함된 '서울시 동물이동 검체 채취반'이 자택을 방문해 진행한다. 보호자가 확진자이러나 확진자의 밀접 접촉자여서 자가격리 상태일 가능성이 크다는 점을 고려한 조치다.

다만 반려동물이 코로나19 검사에서 양성이 나와도 별도의 시설에 격리수용하지 않고 자택에서 14일 동안 격리 보호하도록 했다. 아직까지 반려동물에 의해 코로나19가 전파됐다는 보고가 없기 때문이다. 보호자가 모두 확진돼 입원치료를 받고 있거나 고령자 또는 기저질환자인 경우는 서울시가 동물 격리시설에서 보호할 예정이다.

박 통제관은 "일상에서 개를 산책시킬 때 다른 사람과 동물로부터 2m 이상 거리를 유지하고 마스크 착용과 손 씻기를 철저히 하는 등 방역수칙을 지켜 달라"고 강조했다.

