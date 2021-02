인제군, 2022년도 국·도비 확보 총력 '시동'

신규 28개 사업.. 총 1970억 원 규모

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 인제군이 2022년도 국·도비 목표액을 1970억 원 규모로 설정하고 사업비 확보에 나섰다.

8일 인제군에 따르면 신규 핵심 사업은 28개며 총예산은 1970억 원 규모다.

국민치유 숲 힐링센터 조성 197억 원, 인제 자작나무 명품 숲 랜드 조성 사업 840억 원, 한계권역 대몽항전유적공원조성 80억 원, 도시 재생 뉴딜 사업 83억 원, 갯골천 경관 개선 25억 원 등이다.

군은 현재 추진 중인 상남면·남면 복합문화센터 건립을 비롯해 인제종합운동장 조성, 서화평화체육관 건립, 군도 3호선 동서녹색평화도로개설사업 등은 국·도비 809억 원을 확보해 사업을 추진할 예정이다.

군 관계자는 "내년도 국비 확보를 위해 국회와 기획재정부 및 각 중앙 부처 등을 지속해서 방문해 사업 필요성과 당위성을 설명하겠다"고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr