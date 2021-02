[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지방우정청(청장 정창림)은 설 명절을 맞아 ‘광주광역시 서구 장애인 복지관’에 ‘명절 음식 선물세트(200만 원 상당)’를 후원했다고 8일 밝혔다.

‘선물세트’는 보관이 용이한 기본 식료품으로 구성해 서구지역 내 장애인들에게 전달 될 예정이다.

정창림 전남지방우정청장은 “우체국이 코로나19로 침체돼 있는 요즘 지역 내 소외계층의 가까운 이웃이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

