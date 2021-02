[아시아경제 황준호 기자] 우진아이엔에스 우진아이엔에스 010400 | 코스피 증권정보 현재가 8,180 전일대비 40 등락률 +0.49% 거래량 16,838 전일가 8,140 2021.02.08 10:55 장중(20분지연) 관련기사 우진아이엔에스, 113억 규모 공사 계약 체결우진아이엔에스, 82억 규모 소방설비공사 수주우진아이엔에스, 89억원 규모 공사수주 계약 체결 close 는 롯데건설과 97억7570만원 규모의 정자동 더블트리호텔 개발사업 중 공조위생설비공사를 공사 수주했다고 8일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.11%이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr