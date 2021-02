현대카드, MX 부스트 굿즈 'MX 부슷템' 출시

총 21종 구성

M포인트몰·바이닐앤플라스틱에서 판매

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 '현대카드 MX 부스트'의 디자인을 바탕으로 한 굿즈 'MX 부슷템'을 출시했다고 8일 밝혔다.

MX 부슷템은 현대카드가 지난달 공개한 MX 부스트의 디자인 요소들이 담긴 총 21종의 제품들로 구성됐다. 굿즈는 자켓, 티셔츠, 양말 등 의류를 비롯해 노트, 줄자, 파우치 등 사무용품, 구미젤리, 초콜릿 등 식료품에 이르기까지 일상 속의 다양한 영역을 망라한다.

MX 부슷템은 현대카드 M포인트몰과 서울 용산구 '바이닐앤플라스틱'에서 판매된다. 결제금액 전액은 M포인트로도 결제 가능하다.

현대카드는 MX 부슷템 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 오는 15일까지 현대카드 MX 부스트 카드 인증샷을 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 MX 부슷템을 경품으로 제공한다. 또 다음 달 10일까지 현대카드 다이브와 공식 인스타그램 계정에 연재하는 웹툰 MX 부슷툰의 댓글 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 MX 부슷템을 증정한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr