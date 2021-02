SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓

[아시아경제 황준호 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 27,992 전일가 149,000 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어SK바이오팜 '세노바메이트', 유럽 출시 임박SK바이오팜, 주가 15만 1000원.. 전일대비 -0.66% close 은 지난해 영업적자 2398억원을 기록해 전년 대비 202.57% 실적이 줄었다고 8일 공시했다. SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 148,500 전일대비 500 등락률 -0.34% 거래량 27,992 전일가 149,000 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 10대 그룹 시총 올들어서만 100조 늘어SK바이오팜 '세노바메이트', 유럽 출시 임박SK바이오팜, 주가 15만 1000원.. 전일대비 -0.66% close 의 매출액은 256억원으로 지난해 같은 기간보다 79.26% 줄었다. 회사 측은 "2019년 세노바메이트 유럽 기술수출 계약금 반영 등으로 전년 대비 매출이 감소했다"며 "지난해 5월 부 세노바메이트 미국 상업화 등에 따른 판관비 증가도 영향을 미쳤다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr