[아시아경제 이승진 기자] ▲김영희(전 한국사회봉사회 회장)씨 별세, 김현경·동욱(골든블루 대표이사)씨 부친상, 박동영 씨 시부상, 김보현(오티스엘리베이터 부장)씨 장인상 = 6일 오후 9시 17분, 제주도 제주대학병원 장례식장 지하 1층 1분향실, 발인 8일 오전 8시. ☎ 064-717-2900

