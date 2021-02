바이든, 첫 미·일·호주·인도 정상회담 추진…中 해양진출 견제

일본과 호주는 긍정적

"인도 반응 살피는 중"

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 행정부가 첫 쿼드(Quad·미국 일본 호주 인도) 정상회담을 온라인으로 개최하는 방안을 추진 중이라고 요미우리신문을 비롯한 일본 언론이 7일 보도했다.

보도에 따르면 4개국 정상회담에선 중국의 해양진출을 염두에 둔 '자유롭고 열린 인도·태평양' 실현을 위한 협력 등이 의제로 오를 전망이다.

교도통신은 쿼드 정상회담이 성사되면 바이든 행정부가 가장 중대한 경쟁 상대로 인식하는 중국의 해양 진출에 관한 대응이 초점이 될 것으로 보인다고 보도했다.

요미우리신문은 홍콩과 신장 위구르 등 중국 인권문제와 각종 코로나19 대책에 대해서도 의견을 교환할 것으로 보인다고 전했다.

쿼드 외교장관 회의는 2019년 9월 미국 뉴욕에서, 지난해에는 10월 일본 도쿄에서 열린 바 있지만 정상회담은 개최된 적이 없다.

쿼드의 결속에 강한 경계감을 보이는 중국은 첫 정상회담 개최가 결정되면 반발할 가능성이 높은 것으로 관측된다.

바이든 행정부는 중국을 견제할 의도로 쿼드 정상회담을 주도하고 있지만, 국가간 온도 차로 개최 시기가 늦어질 가능성도 제기된다.

산케이 신문은 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 일본과 호주는 긍정적으로 검토하고 있어 인도 정부만 동의하면 쿼드 정상회담은 이뤄질 것이라고 보도했다.

산케이에 따르면 일본정부 관계자는 "인도의 반응을 살피고 있는 상황"이라고 말했다.

교도 통신도 미국이 각국에 쿼드 정상회담 개최를 호소했지만, 대중국정책에서 나머지 3개국과 다소 거리를 두고 있는 인도의 대응에 달려있다고 분석했다.

인도는 중국을 과도하게 자극하는 것은 피하고 싶어 해 당초 쿼드 외교 장관 회담에도 소극적 자세를 보인 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr