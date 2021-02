LG전자, 안좌도에 340MWh급 국내 최대 ESS 구축

[아시아경제 우수연 기자]LG전자가 국내 최대 에너지저장장치(ESS) 구축을 완료하고 ESS 시장 공략에 가속도를 낸다.

LG전자는 KCH그룹, 한국서부발전, 탑솔라그룹이 만든 특수목적법인(SPC)과 함께 전라남도 신안군 안좌면에 위치한 '안좌스마트팜앤쏠라시티'에 단일 현장 기준 국내 최대 규모의 ESS 구축을 완료했다고 7일 밝혔다.

LG전자는 경제성과 효율성을 고려해 전력변환장치(PCS) 용량 92MW, 배터리 용량 340MWh에 달하는 대규모 ESS를 구축했다. 이는 우리나라 4인 가구 월평균 전력소비량이 350kWh임을 감안해 가구당 매일 11.7kWh를 사용한다고 가정하면, 2만9000여가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전기를 저장할 수 있는 배터리 용량이다.

LG전자는 PCS, 전력관리시스템(PMS), 배터리 등 ESS의 핵심 기술력을 토대로 제품뿐만 아니라 설계, 시공에 이르는 ESS 토탈 솔루션을 제공하고 있다. 이번에 공급한 ESS는 LG전자 PCS와 PMS, LG에너지솔루션 배터리를 탑재했다. LG전자가 배터리를 포함한 ESS 구성 요소 전부를 3년간 무상 보증한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 1,914,947 전일가 157,500 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 돌직구에 불붙는 성과급 논란…기업들이 떨고 있다LG전자, 투자자 검색 급증... 주가 15만 6000원(-0.95%)삼성전자·LG그룹, 지난해 미국 특허 등록 건수 세계 2·3위 close 는 PCS, 배터리, 수배전반을 완전히 분리해 실내온도 및 성능을 안정적으로 유지하도록 ESS를 설계했다. 수배전반은 발전된 전력을 배터리에 저장해주는 장치다. 또 24시간 모니터링 및 원격제어를 통해 특이사항 발생 시 신속하게 대응할 수 있다.

안전성을 극대화하기 위해 LG에너지솔루션의 배터리 화재확산 방지 시스템도 적용됐다. 만에 하나 배터리에 화재가 발생하더라도 연기 감지기가 화재 여부를 감지하고 해당 배터리 모듈 내에 물을 직접 주입해 확산을 차단한다.

LG전자는 한국전력공사 신계룡 변전소 주파수 조정용 ESS, 한국철강 창원공장 피크 저감용 ESS, 환영철강 당진공장 피크 저감용 ESS, 경주풍력 신재생 연계 ESS 등 국내 주요 사업을 잇따라 성공적으로 구축해왔다.

안혁성 LG전자 ESS사업담당 상무는 "업계 최고 수준의 성능, 편의성, 안전성을 모두 갖춘 ESS 토탈 솔루션과 믿을 수 있는 사후관리로 고객에게 최상의 서비스를 제공하고 있다"고 말했다.

