LH, ‘보호종료아동’ 주거안정 지원 총력…내년까지 6000호 공급

지난해 보호종료아동 1258명에 보금자리 제공

유스타트상담센터 통해 적극적 수요발굴

넵스와 협약…식탁, 책상, 의자 등 가구 지원

청소년쉼터 퇴소자까지 지원대상 확대

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 임대주택 제공과 다양한 자립지원을 통해 ‘아동 주거권 보장’ 등 정부정책을 적극 이행하고, 지난해에 이어 올해도 보호종료아동의 주거안정 및 원활한 사회정착을 위한 노력에 주력한다고 7일 밝혔다.

만 18세가 되면 소액의 자립정착금과 수당만으로 보호시설을 떠나 자립해야하는 ‘보호종료아동’의 열악한 현실이 사회적 이슈로 대두됨에 따라, LH는 이들의 주거불안을 해소하고 원활한 사회정착을 돕기 위해 다방면으로 노력해왔다.

먼저, 시설을 떠난 아동들에게 무엇보다 가장 필요한 ‘주거안정’을 제공하기 위해 최장 20년까지 거주 가능한 매입·전세임대주택을 저렴한 임대료로 공급해 장기간 안정적인 거주를 보장하고 있다. 매입임대는 보증금 100만원에 월세는 주변시세 40% 수준이며 전세임대는 최대 1억2000만원을 지원한다.

특히 지난해에는 보호종료아동의 희망수요를 반영해 임대주택 유형을 건설임대주택까지 확대했고, 국토부와 함께 관련법령을 개정해 우선공급 기준을 마련하는 등 신속한 주거지원이 가능토록 했다.

이러한 노력의 결실로 작년 한 해 동안 1258명의 보호종료 아동들이 LH가 제공하는 새로운 보금자리에 정착해 새로운 출발을 위한 기반을 다졌다.

아울러, 관련 제도를 몰라 주거지원을 받지 못하는 일이 없도록 보호종료아동 전담 콜센터인 ‘유스타트(Youth+Strat) 상담센터’를 지난해 개설해 적극적인 수요발굴에도 나섰다.

‘새롭게 사회에 첫발을 내딛는 보호종료아동의 자립을 지원’하는 뜻의 ‘유스타트(Youth+Strat) 상담센터’는 △임대주택 주거지원 상담 △입주자모집 계획 △신청자격 및 준비서류 △주거급여 안내 등 다양한 서비스를 원스톱(One-Stop)으로 제공한다. 또 청년층이 이해하기 쉽도록 ‘만화로 보는 주거복지사업 안내’를 발간해 주거지원 제도에 대한 접근성과 이해를 높이고 있다.

올해부터는 단순 주택제공을 넘어 주거환경 개선도 함께 추진한다. 이를 위해, LH는 가구업체 ㈜넵스와 협약을 맺고 LH 임대주택에 입주하는 보호종료 아동에게 식탁, 책상, 의자 등 가구 1000여 점과 함께 수납·인테리어 정보 등의 서비스를 함께 지원할 예정이다.

LH는 주거 및 서비스 지원을 지속적으로 확대해 내년까지 보호종료아동을 위한 맞춤형 공공임대주택 6000호를 공급할 계획이며, 지원대상 역시 '청소년쉼터 퇴소자'까지 확대할 계획이다.

LH 관계자는 “우리사회 미래 재목인 보호종료아동들의 성장과 자립을 위해 임대주택 제공과 각종 지원사업을 지속적으로 확대할 예정”이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr