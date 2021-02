타지역 확진자 접촉 3명

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "5일 저녁 5명, 6일 오후 4시 기준 10명이 코로나19 확진 판정을 받았다"고 이날 밝혔다.

감염 원인은 가족과 지인 접촉 7명, 타지역 확진자 접촉 3명(강서구 선교 교회 관련), 이외 5명에 대해서는 감염 경로를 조사 중이다.

거주지별 발생 현황은 덕양구 주민 5명, 일산동구 주민 5명, 일산서구 주민 4명, 타지역 시민 1명으로 조사됐다.

이날 오후 4시 기준 고양시에서 코로나19 확진 판정받은 감염자는 총 1873명이고, 고양시민 확진자는 총 1786명(국내 감염 1,721명, 해외감염 65명, 타지역에서 확진 판정 받은 시민 포함)이 됐다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr