창원 양덕 4구역 재개발사업, 시공사로 롯데건설 선정

롯데건설이 6일 오후 2시 마산회원구 974-15 야외 공터에서 열린 창원 양덕 4구역 재개발사업 시공사 선정 총회에서 시공사로 선정되며 올해 도시정비사업 마수걸이 수주에 성공했다.

창원 양덕 4구역은 창원시 마산회원구 165-7번지 일대 대지면적 약 3만9056㎡를 지하 2층 ~ 지상 36층, 아파트 7개 동, 981세대로 개발하는 사업이며, 총 공사비는 2070억 원 규모다.

단지 인근에 마산고속버스터미널, KTX 마산역이 위치해 교통이 뛰어나며, 마산회원구청, 창원NC파크, 롯데마트, 신세계 백화점 등 편의 시설을 모두 도보로 이용할 수 있어 생활 인프라가 우수하다.

또한 창원 양덕동은 마산 지역 최고 학군 내 위치해 있어 전통적으로 주거 선호도가 높은 지역으로 향후 일반 분양 시 창원 내 실수요자들의 관심을 받을 것으로 기대되는 사업지다.

롯데건설은 제안서를 통해 발코니 전체 확장 및 이중창 샷시를 비롯해 거실 고품격 아트월, 시스템 에어컨, LED TV, 양문형 냉장고, 김치 냉장고, 드럼 세탁기·건조기, 의류 관리기, 침실 붙박이장 등 창원 내 최고 수준의 조합원 무상 마감 품목을 제시했다.

롯데건설은 양덕 4구역과 인접해있는 양덕 2구역도 공사 중이다. 향후 양덕 2구역과 동일 브랜드 롯데캐슬 통합 2000세대 대단지 조성이 가능해 추가적인 프리미엄을 누릴 수 있고, 더불어 최근 창원 내 분양시장 호조에 따른 높은 분양 경쟁률이 예상된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr