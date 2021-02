현대차, 美공장 '소타나·아반떼' 생산물량 7만대 국내 유턴

국내 현대차 공장 일감 유지 차원

[아시아경제 문제원 기자] 현대자동차가 미국 공장에서 생산하고 있는 쏘나타·아반떼 물량 일부를 국내 공장으로 가져온다. 이는 국내 공장의 일감을 유지하기 위한 목적이다.

현대차 노조는 최근 열린 회사 경영설명회에서 미국 앨라배마 공장에서 생산하는 쏘나타와 아반떼 물량 중 연간 총 7만대 가량을 국내 공장으로 돌리는 방안에 노사가 합의했다고 6일 밝혔다.

현대차가 해외 공장 물량을 국내 공장으로 조정하는 것은 이번이 처음이다.

현대차 아산공장(쏘나타)과 울산3공장(아반떼) 등 국내 공장 생산 물량이 상대적으로 줄어들자, 일자리 축소를 우려하는 현장 조합원들이 일감 유지를 요구하면서 미국 물량을 국내로 가져오기로 했다.

미국 공장에는 투싼 국내 생산물량 일부를 넘겨준다.

투싼 국내 생산은 울산2공장과 울산5공장이 맡아왔다. 하지만 지난해 말 울산2공장이 신차인 GV70 생산을 맡으면서 남게 된 투싼 물량을 미국 공장이 받아 가는 방식이다.

