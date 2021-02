경찰 상반기 경력·순경 3124명 채용공고…'전문성 강화' 방점

책임수사체제 구축 변호사 20명 선발

학대예방경찰관·영상분석요원 첫 경력 모집

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 경력채용 304명, 순경공채 2820명 등 총 3124명 규모의 상반기 경찰공무원 채용시험을 공고했다고 7일 밝혔다.

순경 공개채용 또한 서울청 791명, 경기남부청 377명 등 전년 상반기보다 221명 증가한 2820명을 모집한다.

경력채용은 변호사 20명, 학대예방경찰관(APO) 25명, 피해자심리전문요원 40명, 범죄분석관 8명, 영상분석요원 12명 등 11개 전문 분야에서 이뤄진다.

특히 올해 경력채용은 달라질 경찰 환경에 대비하는 전문인력 선발에 방점을 찍었다. 국가수사본부 출범과 함께 책임수사체제 구축을 위해 상반기 20명에 이어 하반기에도 변호사 20명을 추가로 모집할 예정이다. 변호사는 경감으로 채용한다.

아울러 대공수사권의 경찰 이관에 대비해 중국어·러시아어·태국어·베트남어 등 외국어 전문가 15명을 선발해 정예 안보요원으로 양성할 계획이다.

학대예방, 영상분석 분야도 올해 처음으로 선발된다. 학대예방 분야는 아동·가족·심리·사회복지·여성학 전공 관련 석사이거나 관련 분야 학사로서 전문기관에서 2년 이상 근무한 경우 지원할 수 있다. 채용 시 경장으로 임용돼 5년간 경찰서 여성청소년 부서에서 학대예방 업무를 전문적으로 수행하게 된다.

영상분석 분야는 영상학·멀티미디어학·사진학·컴퓨터공학 등 석사이거나 관련 분야 학사로서 영상 및 이미지 분석·얼굴인식 분야 1년 이상 근무한 경력이 있는 경우 지원할 수 있다. 영상분석 요원은 순경으로 임용돼 5년간 과학수사 부서에서 각종 영상증거물의 전문적인 분석 및 감정 업무를 담당하게 된다.

원서접수는 경찰청 원서접수사이트(gosi.police.go.kr)에서 이달 15일까지 진행된다. 분야별 자격요건과 유의사항 등 자세한 사항도 확인할 수 있다.

