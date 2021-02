"엑스레이 촬영했던 사람입니다" 여성 환자에게 추파

[아시아경제 나한아 기자] 전라남도 순천의 한 병원에서 근무하는 방사선사가 엑스레이를 찍은 여성에게 '사귀자'라는 내용의 문자를 보내 논란이다.

지난 5일 병원 측에 따르면 방사선사 A 씨는 지난달 흉부 엑스레이를 찍으러 온 20대 여성 B 씨에게 '사귀자'라는 내용의 휴대전화 문자를 보낸 것으로 확인됐다.

A 씨는 진료를 받기 위해 병원을 찾아 흉부 엑스레이 촬영을 한 B 씨에게 문자를 보내 '엑스레이를 촬영했던 사람'이라고 소개한 뒤, '차트에 적힌 번호를 보고 남자 친구 있으신가 해서 연락드린다'라고 문자를 보냈다.

문자를 받은 B 씨는 방사선사가 자신의 휴대전화 번호 등 개인 정보를 빼냈다고 보고 병원에 항의했다.

이에 병원 측은 해당 방사선사의 진료기록 접근 권한을 차단하는 한편, 조사한 뒤 인사 조처할 방침이라고 전했다.

병원 관계자가 개인정보를 이용해 환자에게 사적으로 연락한 일은 이번이 처음이 아니다. 지난해 8월 대전에서는 한 종합병원 의사가 건강검진을 받기 위해 내원한 검진환자에게 마음에 든다며 개인적으로 연락을 했다가 해고됐다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr