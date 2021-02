카카오 AI 기술, 특허청 '유사 특허 검색 서비스'에 적용된다

[아시아경제 부애리 기자] 카카오엔터프라이즈가 특허청과 인공지능(AI) 기술을 활용한 특허 업무 고도화에 나선다.

카카오엔터프라이즈는 8일 특허청과 AI 기술을 '유사 특허 검색 서비스'에 적용하는 업무협약(MOU)을 체결한다고 7일 밝혔다.

특허청은 특허 심사 시 다양한 문서를 비교·분석하는 작업을 한다. 이때 특허 심사 대상 문헌과 유사한 문헌을 찾아주는 '유사 특허 검색 서비스'를 활용한다.

이 서비스에 카카오엔터프라이즈의 AI 기술을 적용하면 정확한 키워드 매칭이 안되도 문헌 내 핵심 키워드 정보, 문헌 간 유사도 등을 종합 분석해 유사한 문헌의 검색 결과를 제공할 수 있다.

한국어 외에 외국어 비교 분석도 가능해 해외 특허 문헌 비교 작업도 용이하다는 것이 카카오엔터프라이즈의 설명이다.

카카오엔터프라이즈는 향후 번역, 유사검색 기술에 더해 다른 AI 기술도 제공할 예정이다. 카카오엔터프라이즈에 따르면 특허청의 고품질 특허 빅데이터와 노하우를 바탕으로 AI 기술을 한층 고도화 하는 것도 가능하다.

김병학 카카오엔터프라이즈 수석 부사장은 "대한민국 특허 분야에 AI 기술을 적용해 공공서비스 혁신에 기여한다는데 큰 의의가 있다"며 "특허청과 지속적인 협업으로 성공적인 민·관 협력사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한편 카카오엔터프라이즈와 특허청은 지난해 1월 MOU를 맺고 다국어 번역 처리 기술 '카카오 i 번역 엔진'을 특허청의 해외 특허 문헌 분석과 번역 업무에 활용해왔다. 이번 후속 협약으로 특허 검색 분야까지 협력을 확대하게 됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr