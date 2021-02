[아시아경제 이선애 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 3,600 등락률 +3.73% 거래량 96,176 전일가 96,400 2021.02.05 14:33 장중(20분지연) 관련기사 경찰, 한샘 압수수색… 불법 비자금·부정청탁 의혹 한샘, 정기인사…안흥국 사장 승진한샘, 주가 9만 3200원 (-6.8%)… 게시판 '북적' close 은 지난해 연결 기준 영업이익이 930억원으로 전년보다 66.7% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 매출은 2조674억원으로 전년 대비 21.7% 증가했다. 순이익은 675억원으로 58.1% 늘었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr