'창업 1세대' 신춘호 농심 회장, 경영일선에서 물러난다

사내이사로 재선임하는 안건 상정하지 않아

56년간 등기이사직 수행, 세계적인 식품회사로 키워

[아시아경제 임혜선 기자] 한국 식품산업을 이끌어온 신춘호 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 286,500 2021.02.05 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕[클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전 close 그룹 회장(89)이 경영 일선에서 물러난다. 장남인 신동원 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 286,500 2021.02.05 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕[클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전 close 부회장을 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 286,500 2021.02.05 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕[클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전 close 대표이사 회장으로 선임될 예정이다.

농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 286,500 2021.02.05 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕[클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전 close 은 다음달 3월 25일 열리는 정기주주총회에서 신 회장을 사내이사로 재선임하는 안건을 상정하지 않았다. 이영진 부사장을 신규 이사로 선임하는 안건을 내놨다. 신 회장의 임기는 오는 3월 16일까지다. 신 회장은 56년간 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 286,500 2021.02.05 08:06 장시작전(20분지연) 관련기사 농심, 지난해 최대 실적…라면·스낵 인기 덕[클릭 e종목]"농심, 4분기 실적 우려 주가에 이미 반영"농심, 신라면배 바둑대회…한·중·일 바둑계 전설들 출전 close 등기이사직을 수행했다.

1932년생인 신 회장은 1992년 회장에 선임된 이후 대표 이사직에서 물러났다. 이후 그룹의 전략방향과 신사업 등 핵심사안은 챙기지만 세부적인 경영 현안은 경영진들에게 맡겨왔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr