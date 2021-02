최준우 한국주택금융공사 신임 사장 5일 취임

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 제8대 한국주택금융공사 사장에 최준우 신임 사장이 취임한다.

최준우 신임 사장은 전 금융위원회 증권선물위원회 상임위원으로, 2월 5일 취임할 예정이다.

최 신임 사장은 1992년 행정고시 35회로 공직에 입문한 뒤 금융위원회 행정인사과장, 자본시장과장, 중소서민금융정책관 국장, 금융소비자국장, 증권선물위원회 상임위원 등 요직을 맡으며 금융·경제정책 전반을 두루 담당했다.

주택연금 활성화와 청년층 전·월세 금융지원, 금융소비자보호법 제정, 서민금융 지원체계 개편 및 법정 최고이자율 인하 등 주택금융과 금융소비자보호 분야에 풍부한 정책경험이 있고, 금융 분야 폭넓은 네트워크까지 갖춘 뛰어난 금융·경제 전문가이다.

꼼꼼한 일처리와 뛰어난 정책수립·실행 능력을 갖췄고, 주위의 신뢰가 두터운 것으로 알려져 있다.

최 신임 사장은 현 정부의 ‘포용적 금융’, ‘금융산업 혁신’, ‘금융 안정’ 기조에 따라 국민의 주거복지 증진과 경제 안정을 지원하고 혁신하는 임무를 수행할 것으로 보인다.

최 신임 사장은 경기고와 서울대 국제경제학과를 졸업했으며, 미국 조지타운대에서 경제학 석사를 취득했다.

