[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 4일 “김종인 국민의힘 비상대책위원장님께서 사감을 접고 입당을 강요하지 않으면서 안철수 국민의당 대표를 단일화를 통해 받아 주는 것으로 정리를 해준 점에 대해서 참으로 고맙게 생각한다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “앞으로도 야권의 큰 어른으로 대의 정치를 해 주시고 당의 정체성 확립에 더 노력을 해 주시기 바란다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “여당 원내 대표가 김 위원장님을 개원 후 처음으로 비난하고 있는 것은 우리가 비로소 야당의 길로 가고 있다는 뜻일 것”이라며 “반문재인 인사들은 모두가 한편”이라고 밝혔다.

