동명대 SW중심대학사업단, 산학관연 협력 ‘인공지능 교육 가치확산’ 위한 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭)가 인공지능(AI) 콘텐츠 개발과 연구, 교육에 박차를 가하고 있다.

동명대 SW중심대학사업단(단장 조미경)은 인공지능 영역 선도기업과 연구소, 대학과 부산시교육청과 손잡고 4차 산업혁명 시대를 이끌 창의·융합형 인재 양성을 위한 프로젝트에 돛을 펼쳤다.

이를 위해 산·학·관·연 기관들과 2월 1일 오후 3시 부산시교육청에서 4차 산업혁명 시대를 이끌 창의·융합 인재양성을 위한 ‘인공지능(AI) 교육 가치 확산 업무협약’을 체결했다.

협약에는 부산시교육청과, 동명대(SW중심대학사업단장 조미경), 부산대(SW교육센터장 염근혁), 동서대(SW중심대학사업단장 문미경), 한국마이크로소프트 유한회사(부문장 김현정), ㈜스퀘어넷(대표 장형문), 선한인공지능연구소(소장 권태욱), ㈜알고리마(대표 김영욱)등 국내 AI 관련 기술, 콘텐츠, 연구분야 최고 수준을 갖춘 선도 기업, 연구소, 대학들이 참여했다.

이들은 ▲인공지능 교육 콘텐츠 서비스를 위한 교육 ▲인공지능 기술에 대한 올바른 이해 및 인식 개선 등을 위한 교육 행사 개최 ▲교육 콘텐츠 개발을 위한 공동 연구 및 정보 제공 등 교류 ▲인공지능 교육 역량강화를 위한 전문 교원 및 강사 양성 등에 대해 협력키로 했다.

동명대 조미경 단장은 “이번 협약을 통해 AI교육이 학교 현장에 뿌리내릴 기회로 삼고, 포스트 코로나 시대를 이끌어 나갈 미래 인재를 양성하는데 힘을 쏟겠다”고 말했다.

