[아시아경제 김유리 기자] 롯데월드타워가 2021년을 맞아 지역사회를 돕기 위한 나눔 실천에 나섰다. 류제돈 롯데물산 대표는 4일 송파구청을 방문해 지역 취약계층 1000가구를 위한 쌀(백미)을 전달했다. 지원된 쌀은 각 동사무소로 배송돼 코로나19로 힘든 소년소녀가장, 독거노인, 장애인 세대, 다문화 가정에 전달될 예정이다. 롯데물산은 앞서 지난달 31일 사회복지공동모금회를 통해 '희망 2021 나눔 캠페인 성금' 1억원을 기부했다.

