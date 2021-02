특허청 “IP금융 2조원 시대…벤처·중소기업 자금조달에 단비”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국내 지식재산(Intellectual Property·이하 IP) 금융규모가 2조원을 넘어섰다.

4일 특허청에 따르면 지난해 IP금융규모는 2조640억원으로 전년(1조3504억원)대비 52.8% 성장했다.

IP금융은 지식재산권으로 자금을 조달하는 일련의 활동을 의미한다. 자금조달은 기업이 보유한 IP의 가치평가를 거쳐 금융기관이 IP 담보대출·IP 보증대출·IP 투자형태로 이뤄진다.

지난해 IP금융 유형별 자금조달 규모는 ▲지식재산권을 담보로 실행한 IP 담보대출액 1조930억원 ▲지식재산권을 기반으로 보증서를 발급받는 IP 보증액 7089억원 ▲우수 지식재산권을 보유한 기업 또는 지식재산권에 직접 투자하는 IP 투자액 2621억원 등으로 세분된다.

이중 IP 담보대출은 담보가 부족하고 신용도가 낮은 특허기반의 혁신기업이 필요 자금을 확보하는 데 톡톡한 역할을 했다.

실례로 A 중소기업은 지난해 코로나19 백신물질 개발을 위한 임상시험을 진행하면서 추가 자금이 필요했지만 대출한도 소진으로 시중은행에서의 자금조달이 어렵게 됐다.

하지만 유전자가위 특허 7건을 담보로 운영자금 20억원을 대출받게 되면서 A기업은 백신물질 개발을 정상적으로 추진할 수 있었다.

지난해 A기업처럼 IP 담보대출을 받은 기업은 총 1608개사로 이중 1197개사(74.4%)가 BB등급 이하의 저신용 등급으로도 2% 안팎의 금리로 자금을 조달받았다. 일반적인 대출기준으로는 은행 문턱조차 넘어서기 어려웠던 기업이 IP 담보를 통해선 오히려 저금리 대출을 받을 수 있게 된 것이다.

이 같은 이점은 지난해 IP 담보대출 총액이 전년대비 2.5% 증가하는 결과로도 이어졌다. 이는 IP금융 활성화에 민간 은행이 적극 동참한 덕분으로 전체 대출액의 68.5%가 민간 은행을 통해 이뤄졌다.

지난해는 IP 금융투자 총 규모도 전년대비 668억원(35.6%) 늘었다. 특히 유망 특허기술 자체에 투자하는 IP 직접투자액은 2019년 113억원에서 지난해 462억원으로 4배가량 증가한 것으로 집계된다.

중소기업이 자체적으로 IP 투자를 유치해 소재·제품 국산화에 성공, 글로벌 기업으로 성장한 사례도 나왔다.

LED·반도체 소재를 생산하는 B 중소기업은 2013년 소재 관련 특허가치를 기반으로 특허계정 C조합의 투자를 받아 소재 국산화에 성공했다. 이후 B 기업은 지난해 기준 태양전지용 소재(TMA) 분야에서 세계 1위 기업으로 성장하는 저력을 과시했다. 기업이 보유한 특허가치만으로 투자가 성사되고 이를 통해 기업이 성장하는 성장사다리가 놓인 셈이다.

특허청 박호형 산업재산정책국장은 “IP 금융이 본격적인 성장기로 진입한 만큼 앞으로는 금융시장 안에서 IP 금융이 자생적으로 확산되는 것이 중요하다”며 “특허청은 혁신기술 기업에 대한 금융시장 자금지원이 활성화 될 수 있도록 고품질 IP 가치평가 서비스를 제공하는 등 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

