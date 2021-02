[특징주]YG PLUS, 네이버-빅히트-유니버셜뮤직과 손잡는다…글로벌 음원유통 탄력

[아시아경제 박형수 기자] YG PLUS YG PLUS 037270 | 코스피 증권정보 현재가 6,810 전일대비 410 등락률 +6.41% 거래량 5,926,750 전일가 6,400 2021.02.04 11:09 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]YG플러스, BTS 소속사 빅히트 투자받고 강세YG PLUS, 中 텐센트 뮤직과 음원 유통계약…"산하 모든 플랫폼에 공급"YG PLUS, 3분기 영업익 21억원…"2분기 연속 흑자" close 주가가 강세다. 세계적 K팝 보이그룹 방탄소년단(BTS)를 키워낵 빅히트엔터테인먼트가 글로벌 3대 음반 제작사인 유니버셜뮤직그룹과 손잡는다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

4일 오전 10시58분 YG PLUS는 전날보다 5.78% 오른 6760원에 거래되고 있다.

이날 한 경제지는 비엔엑스가 유니버셜뮤직그룹과 공동으로 글로벌 사업을 추진 중이라고 보도했다. 비엔엑스와 유니버셜뮤직그룹이 미국에 합작법인 설립하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다. 빅히트엔터테인먼트와 네이버의 통합 팬 커뮤니티 플랫폼에 유니버셜뮤직그룹 소속 가수들이 대거 입점할 전망이다.

비엔엑스는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 운영하고 있다. 팬 커뮤니티 플랫폼은 온라인 콘서트, 1인 방송 등 아티스트와 팬들이 소통하는 온라인 공간이다. 지난 27일 네이버가 비엔엑스에 지분 49%를 확보하며 네이버의 플랫폼 '브이라이브'를 위버스와 통합하는 방안도 추진 중이다. 빅히트 관계자는 "관련 사실은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.

앞서 빅히트엔터테인먼트는 YG엔터테인먼트와 손을 잡았다. 빅히트엔터테인먼트는 자회사 비엔엑스와 함께 YG엔터테인먼트 자회사 YG 플러스(PLUS)에 총 700억 원 규모의 투자를 단행했다. 빅히트는 YG플러스 주식 486만4천565주를 취득했으며 주식 취득 뒤 빅히트의 YG플러스 지분율은 7.7%가 된다. 비엔엑스는 YG플러스 주식 648만6천85주를 취득해 지분 10.2%를 보유하게 된다.

빅히트엔터테인먼트와 비엔엑스, YG플러스는 이번 투자를 통해 전략적 협업 토대를 마련하고, 플랫폼·유통·콘텐츠 등 각 사가 전개하는 다양한 사업 분야에서빅히트와 비엔엑스, YG플러스는 이번 투자를 통해 전략적 협업 토대를 마련하고, 플랫폼·유통·콘텐츠 등 각 사가 전개하는 다양한 사업 분야에서 협력할 것에 합의했다고 밝혔다. YG 플러스는 음원·음반 유통과 MD 사업을 담당하고 있다. YG 플러스는 빅히트의 음반·음원 유통 및 MD 사업을 협업하게 된다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr