[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 4일 오전 8시 18분께 전남 신안군 지도읍 한 도로에서 화물차가 어린이집 통학차량을 들이 받는 사고가 났다.

이 사고로 40·60대 성인 2명과 3~8세 어린이 8명이 병원으로 후송됐다. 찰과상 등 비교적 가벼운 부상으로 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

좌회전을 하기 위해 잠시 정차한 어린이집 통학차량을 뒤따르던 화물차가 들이 받은 것으로 알려졌다.

경찰은 ‘정차한 것이 아니라 서행하는 것으로 착각하고 사고를 냈다’는 화물차 운전기사의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr