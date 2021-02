“보험료 6개월 지원” U+알뜰모바일, 갤럭시S21 자급제 프로모션

[아시아경제 구은모 기자] U+알뜰모바일이 갤럭시S21 자급제폰 고객을 대상으로 보험료 지원과 상품권 지급 등 다양한 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

U+알뜰모바일의 ‘가장 알뜰한 갤럭시S21 자급제 프로모션’은 자급제폰 유심 요금제 신규 가입자들에게 휴대폰 분실·파손 보험료를 6개월 간 지원하며, 배달의 민족 2만원 상품권, 홍삼 등의 사은품이 제공된다. 또한 유튜브 프리미엄 3개월 구독권, YBM 토익 스피킹 3개월 무료 이용권, AI 튜터 이용권(셀프개통 시) 등 자급제폰유심 요금제 신규 가입 고객이라면 모두 받을 수 있다. 이밖에 경품 갤럭시 워치3, 갤럭시 버즈 라이브 등도 추첨을 통해 중복 증정한다.

U+알뜰모바일은 자급제폰 가입자를 유치하기 위한 마케팅을 지속적으로 전개해 오고 있다. 홈페이지와 유튜브 채널 등에 자급제폰을 가장 저렴하게 이용하는 방법 등 다양한 자급제폰 관련 정보를 제공하고 있으며, 가입자를 위한 혜택도 확대하고 있다.

지난해에는 ‘아이폰12’ 출시에 맞춰 알뜰폰 가운데 유일하게 아이폰 전용 휴대폰 보험을 출시했고, 보험료 6개월 지원 프로모션까지 더해 가입자가 큰 폭으로 증가했다. 비대면(언택트) 문화의 확산 속에서 가입과정이 모두 언택트로 진행되는 점도 가입자들에겐 매력적인 부분이다. 택배 배송이나 GS25에서 유심을 수령한 뒤 고객 스스로 온라인에서 '셀프 개통' 서비스를 통해 개통까지 마칠 수 있다.

U+알뜰모바일의 ‘가장 알뜰한 갤럭시S21 프로모션’과 휴대폰 보험에 대한 내용은 U+알뜰모바일의 온라인 다이렉트몰에서 확인 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr