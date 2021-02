경남도, 코로나19 이후 수요 대비 … 산림휴양 인프라 414억 투입

체험?교육 위한 산림레포츠 시설, 유아숲체험원 조성 등 129억원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 도민 누구나 숲을 통해 건강하고 풍요로운 삶을 누리는 경남을 만들기 위해 올해 414억원을 투입한다.

경남도는 다양한 분야의 산림 휴양시설을 확충하고 기존 시설을 보완해 코로나19 이후 증가할 산림휴양 수요에 대비하기 위해 예산을 편성했다고 밝혔다.

산림 레포츠 시설 2개소 조성에 48억원, 유아숲체험원 5개소 조성에 9억원, 목재체험 기회 확대를 위한 목재 문화체험장 2개소 조성에 38억원을 편성했다.

도민의 정서함양·휴양을 위한 자연휴양림 13개소 조성·보완에 139억원, 산림치유를 위한 치유의 숲 3개소 조성에 42억원, 산림욕장 보완에 5억원, 숲길 보완과 연결 사업에 81억원을 투입한다.

수목 유전자원 증식·보존과 산림생물 다양성 유지·증진 및 교육을 위해 수목원 4개소, 생태숲 3개소 조성 보완에 34억원을 투자한다.

아울러 도민에게 산림휴양, 치유의 이해를 높이는 산림교육 기회를 제공하기 위해 18억원을 투입해 산림복지전문업체 위탁운영으로 숲해설가, 유아숲지도사, 산림치유지도사 52명을 배치한다.

또 올해 신규 시책으로 산림교육 서비스 제공을 위해 '숲 해설, 도심 속 찾아가는 숲 이야기'를 추진할 계획이다.

현재 도내에는 산림휴양 시설 93개소(자연휴양림 16개소, 치유의 숲 4개소, 산림 레포츠 시설 1개소, 산림욕장 20개소, 생태숲 11개소, 수목원 5개소, 박물관 1개소, 유아숲체험원 19개소, 목재 문화체험장 7개소, 정원 9개소)를 운영 중이다.

