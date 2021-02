자급률 3%대 콩·밀·옥수수 등 곡물 국내반입 2.5배↑

포스코인터내셔널·팬오션 등 해외진출 기업

[아시아경제 문채석 기자] 자급률이 3%대에 불과한 콩 등 주요 곡물 11만t이 지난해에 우리나라로 들어온 것으로 나타났다.

4일 농림축산식품부는 이런 내용의 곡물 반입 현황을 발표했다.

지난해에 해외로 나간 우리 기업들은 밀·콩·옥수수 등 11만t을 국내에 반입했다. 2019년보다 2.5배 늘어난 수치다.

품목별로는 밀 6만8000t, 콩 1만t, 옥수수 2만5000t, 기타 6000t이 각각 국내로 공급됐다.

우리나라는 쌀 외 대부분 곡물을 외국에서 사들이고 있다. 밀·콩·옥수수 등 곡물은 연 1700만t(2019년 기준)을 수입 중이다.

이에 정부는 비상시 곡물 반입능력을 확충하기 위해 2009년부터 해외농업개발 사업을 시작했다.

포스코인터내셔널은 우크라이나에 연 취급물량 250만t의 곡물수출터미널을 인수했다. 이를 통해 지난해 사료용 밀 6만8000t을 국내에 공급했다.

팬오션은 미국 북서부에 연간 900만t의 곡물수출터미널의 지분을 확보했다. 올해부터 이 터미널을 통해 사료용 옥수수 등을 국내에 공급할 예정이다.

팜스토리, 롯데상사, 아로, 상생복지회 등은 러시아 연해주 등에서 농장을 확보해 옥수수·콩 등을 만들어 국내 반입을 늘리고 있다.

이들 기업은 지난해 여의도 면적의 약 80배에 해당하는 2만3000ha 농지에서 콩·옥수수·귀리 등 곡물 6만3000t을 만들어 3만7000t을 국내에 공급했다.

한편 농식품부는 곡물사업 진출 활성화를 위해 사업자금 융자 금리를 2%에서 1.5%로 0.5%포인트 낮췄다.

이상만 농식품부 국제협력국장은 "지난 10년간 꾸준히 투자해 우리 기업의 국내 곡물 공급이 는 점을 높이 평가한다"고 말했다.

이 국장은 "정부는 우리 기업들이 해외 곡물사업에 진출해 안정적으로 자리잡을 수 있도록 정착지원을 계속해 나가겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr