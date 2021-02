영화 '미나리' 골든글로브 외국어 영화상 후보

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 한국계 이민자 가족의 이야기를 다룬 미국 영화 '미나리'가 골든글로브상 최우수 외국어영화상 부문 후보에 올랐다.

CNN방송에 따르면 골든글로브를 주관하는 할리우드 외신기자협회(HFPA)는 3일(현지시간) 미나리를 제78회 골든글로브상 외국어영화상 후보로 지명했다.

'미나리'는 덴마크의 '어나더 라운드', 프랑스-과테말라 합작의 '라 로로나', 이탈리아의 '라이프 어헤드', 미국-프랑스 합작의 '투 오브 어스' 등 다른 후보자들과 수상을 놓고 다투게 됐다.

미나리는 여우조연상 등 후보 지명이 기대됐던 다른 부문에서는 후보작에 이름을 올리지 못했다. 주연배우 윤여정은 앞서 많은 영화제에서 미나리로 여우주연상을 받았지만 골든글로브에는 이름을 올리지 못했다.

'미나리'는 한국계 미국인 감독 리 아이작 정(정이삭)의 작품으로 1980년대 미 아칸소주(州)로 이주해 농장을 일군 한인 가정의 이야기를 다뤘다.

미국의 인기 드라마 '워킹데드'에 출연한 한국계 미국인 배우 스티븐 연과 한예리, 윤여정 등이 출연했다.

제78회 골든글로브상 시상식은 이달 28일 온라인 스트리밍으로 생중계된다

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr