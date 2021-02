[포토]채현일 영등포구청장, 설맞이 전통시장 물품 배송 동참

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오후 ‘설맞이 전통시장 공동구매’ 포장 행사가 열린 영등포전통시장에서 물품 배송에 힘을 보태고 있다.

채 구청장은 이날 코로나19의 확산과 강화된 사회적 거리두기로 침체된 전통시장을 살리기 위해 지역 전통시장 상인회장 및 회원들과 함께 설맞이 공동구매 물품 포장 작업에 동참했다.

