강경화 장관, 믹타 5개국 외교장관회의 주재…의장국 호주에 인계

1년 의장국 활동 마무리

[아시아경제 김지희 기자] 강경화 외교부 장관이 3일 제18차 믹타(MIKTA) 외교장관회의를 화상으로 주재하고 지난 2월부터 1년간 이어온 의장국 활동을 마무리했다.

믹타는 한국과 멕시코, 인도네시아, 터키, 호주 등 5개국이 참여하는 중견국 협의체다. 이날 회의에서는 지난 1년 간의 활동성과를 점검하고 향후 추진 방향을 논의했다.

회의 참석자들은 코로나19 대유행 속에서도 한국의 주도 아래 믹타 5개국이 국제 연대와 협력의 메시지를 발신하고 협의체의 위상을 제고한 점을 높이 평가했다.

이어 의장국 지위가 한국에서 호주로 인계된 이후에도 회원국 간 긴밀한 공조를 통해 믹타 발전 동력을 이어가기로 했다. 이에 호주 측은 차기 의장국으로서 한국의 성과를 이어받아 코로나19 대응과 회복, 성평등, 기후·환경에 중점을 두고 믹타 활동을 이끌어나가겠다는 계획을 전했다.

회원국들은 이번 회의를 계기로 '공동 코뮤니케'도 채택하고 다자주의 강화와 보건 안보, 개발 협력, 인권 등 현안에 대한 기여 의지를 재확인했다.

