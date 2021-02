[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 3일 코로나19 5명(1189~1193번)이 발생했다.

1189~1191번은 각각 앞서 확진된 강남구민 가족으로, 1192, 1193번은 집단감염이 발생한 광진구 음식점 관련으로 양성 판정을 받았다.

정순균 구청장은 "구민 여러분께서는 일상 속 마스크 착용과 거리두기 같은 기본 방역수칙 준수가 바이러스 확산을 막는 최고의 ‘예방 백신’이라는 점을 명심해주길 바란다"고 말했다.

