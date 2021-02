하태경 "김영춘, 선거 급하긴 급한 모양…김대중·노무현 친일로 매도하나"

김영춘 "한일 해저터널, 부산 고려 없이 막 던진 공약 같다"

하태경 "자기 얼굴에 침 뱉기"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원이 3일 김영춘 더불어민주당 부산시장 예비후보를 향해 "급하긴 급한 모양이다. 선거 이길 생각에 자기 당(민주당) 뿌리마저 비하한다"고 일갈했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 김 후보를 향해 "김대중, 노무현 전 대통령이 제대로 계산하지 않고 한일 해저터널의 필요성을 이야기했다는 거다. 심지어는 성추행으로 물러난 민주당 부산시장인 오거돈 전 시장도 부산의 입장에서 곰곰이 따져보고 한일 해저터널 필요성을 이야기한 게 아니라고 한다"며 이같이 말했다.

앞서 김 후보는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "한일 해저터널은 부산이라는 도시의 입지를 고려하지 않고 (국민의힘이) 막 던진 공약 같다"고 비판했다.

이어 진행자가 "1999년 김대중 대통령. 2003년 노무현 대통령, 2016년 오거돈 부산시장도 한일 해저터널 필요성을 말했다"고 지적하자 "그분들도 부산 입장에서 꼼꼼히 따져보신 것은 아니라고 생각한다. 대차대조표를 정확하게 계산하신 건 아니라는 느낌이 있다"고 말했다.

이에 대해 하 의원은 "민주당 부산시장이 부산 입장에서 필요성을 이야기한 게 아니라면 일본 입장에서 이야기했다는 건가. DJ(김대중), 노무현도 대한민국 국익이 아니라 일본 국익을 위해 한일 터널을 찬성했다는 건가"라고 반문했다.

이어 "아무리 선거가 급해도 자기 당의 영적 지주인 김대중, 노무현 전 대통령까지 비하하고 친일로 매도하냐"라며 "결국 자기 얼굴에 침 뱉기"라고 비판했다.

또 하 의원은 "김 후보나 민주당 논리는 김대중 대통령의 일본 대중문화개방 당시 운동권의 반대 논리와 하나도 다르지 않다"고 지적하며 "당시에도 대중문화를 개방하면 일본만 이익 보는 문화식민지가 된다는 비난이 거셌다. 하지만 김대중 대통령은 미래를 내다보는 혜안과 과감한 결단으로 일본 대중문화를 개방했고 그것이 지금의 K 한류의 시작이었다"고 설명했다.

그는 "우리는 한일 대중문화개방 결과 일본 문화가 아닌 한류가 오히려 일본을 압도했다는 데서 교훈을 얻어야 한다"며 "이번 선거는 일본을 충분히 극복할 수 있는 세력과 일본에게는 늘 진다는 강박관념에 매몰된 세력과의 싸움이 된 것 같다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr