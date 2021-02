김영록 전남지사·전현희 권익위원장, 수산물 판매 현장 방문

관계자 격려· 공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인도 실천

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사와 전현희 국민권익위원장이 설 명절을 앞둔 영광 수산물 판매 현장을 살폈다.

3일 전남도에 따르면 이날 현장 방문은 농축수산물 명절 선물 상한액 상향에 따른 농어업인의 의견을 듣고 농수축산물 판매효과 등을 점검하는 한편 국민권익위에서 추진 중인 ‘공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인’을 실천하기 위해 추진됐다.

김 지사와 전 위원장은 영광수협 가공공장과 법성포 굴비거리를 방문해 굴비 가공시설과 판매시설을 둘러보고 굴비 판매 현황 등 현장 의견을 들으며 관계자들을 격려했다.

이와 함께 굴비거리에서 굴비를 구입해 영광군 복지시설에 기부함으로써 공무원이 농축수산물을 구입해 취약계층에게 기부하는 ‘공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인’에 직접 동참했다.

그동안 전남도는 농수축협, 농어민단체 등과 함께 코로나19 장기화로 이어진 강도 높은 ‘사회적 거리두기’에 따른 농수산업계의 어려움을 극복하기 위해 명절 농축수산물 선물액 범위 상향을 지속적으로 요청했다.

이에 대해 국민권익위는 각계 의견을 수렴해 ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행령’을 개정하고 오는 14일까지 한시적으로 설 명절 선물 상한액을 10만 원에서 20만 원으로 상향했다.

전현희 국민권익위원장은 “이번 선물액 상향 조치가 코로나19로 어느 때보다 힘겨운 명절을 보낼 농어업인에게 도움이 되길 바란다”며 “‘공직자 설날 착한 선물 나눔 캠페인’에 많은 성원과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김영록 전남지사는 “코로나19라는 전례 없는 위기 상황 속에서 농어업인의 요구에 부응해 농수축산물 선물 가액을 상향해 준 전 위원장에게 감사하다”며 “전남도도 시·군과 함께 나눔 캠페인에 적극적으로 동참하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr