현대건설기계는 지난해 4분기 매출액이 6887억원으로 전년동기대비 20% 증가했다고 3일 공시했다. 영업이익은 84% 늘어난 127억원, 당기순손실은 9.5% 감소한 171억원으로 집계됐다.

지난해 매출액은 2조6175억원으로 전년대비 8.2% 감소했고, 영업이익도 42% 줄어든 916억원이었다. 당기순이익은 85억원으로 83.3%가 감소했다.

