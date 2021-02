[아시아경제 박지환 기자] 3일 한올바이오파마가 26%대 급락 중이다. 미국의 파트너사인 이뮤노반트의 임상 중단 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

이날 오전 10시25분 기준 한올바이오파마 주가는 전 거래일보다 26.68% 급락한 2만3500원을 나타냈다.

한올바이오파마는 미국 파트너사인 이뮤노반트가 2일(현지시간) 갑상선안병증 임상 2b상 시험 중 후보물질 'IMVT-1401'의 임상 약물 투여를 일시 중지하기로 했다고 밝혔다. 이뮤노반트 주가도 미국 나스닥시장에서 42.08%가 폭락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr