김태년 “김종인 ‘이적행위’ 발언은 헌정사상 최악의 국기문란”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 3일 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 ‘북한 원전’ 의혹을 제기하며 문재인 대통령을 향해 “이적행위”라고 비난한 것에 대해 “용납 불가능한 망언”이라며 사과를 요구했다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “김 비대위원장의 이적행위 발언은 묵과할 수도 용납할 수도 없는 망언”이라며 이같이 말했다.

그는 “북한에 전달한 USB(이동식저장장치)는 미국에도 전달됐다. 김 비대위원장의 망국적 선동이 거짓임이 드러났다”며 “제1야당 대표가 거짓 근거를 가지고 정부와 현 대통령 향해 이적행위를 했다는 발언은 헌정 사상 최악의 국기문란”이라고 비판했다.

이어 “아무리 선거에 이용하기 위한 정략적 발언이라 하더라도 넘지 말아야할 정치의 선을 넘었다”며 “김 비대위원장은 이에 대한 정치적, 법적 책임을 져야한다. 망언을 책임지고 국민 앞에 사과할 것을 강력히 요구한다”고 강조했다.

김 원내대표는 “색깔론과 북풍으로 선거 도움을 얻어 보려는 북풍정치는 이제 정치판에서 영원히 사라져야한다”며 “김 비대위원장이 추구하는 혁신과 변화가 구태정치로의 회귀라면 이제 정치적 소임을 그만 내려놔야 한다”고 강도 높게 비판했다.

그러면서 김 비대위원장을 향해 “더는 선거와 정치를 빙자해 시대착오적인 낡은 정치를 보이지 말아주길 바란다”면서 “시대에 맞지 않은 유물이 있어야할 곳은 현실정치가 아닌 역사의 박물관이다”라고도 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr