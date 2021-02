[아시아경제 지연진 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,210 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.02.03 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [기업 자금조달]명성티엔에스①, 상장 후 매출 감소…일반공모 증자 나서명성티엔에스, 이차전지용 코팅장치·분리막 특허권 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 운영자금과 채무상환자금 등을 위해 보통주 220만주(205억여원)를 유상증자한다는 결정을 철회했다고 3일 공시했다.

이 회사는 "상장적격성 실질심사 대상사유가 발생하면서 유상증자 추진이 어렵다고 판단해 이번 유상증자를 부득이하게 철회하기로 결정했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr