화이자 코로나19 백신 생산 50% ↑…EU에 7500만회분 추가 공급

[아시아경제 권재희 기자] 화이자와 바이오엔테크가 코로나19 백신의 생산량을 2억회분까지 50% 이상 확대한다고 1일 밝혔다.

두 회사는 2분기 유럽연합(EU)에 당초 계획분보다 7500만회분을 추가로 공급하기로 약속했다.

아스트라제네카에 이어 화이자·바이오엔테크까지 EU에 백신 공급 확대를 약속하면서 EU의 백신난이 해소될지 관심이 모아지고 있다.

바이오엔테크 최고재무책임자(CFO)는 이날 독일 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등에 공개한 향후 계획에서 "전 세계적인 수요급증에 부응하기 위해 올해 코로나19 백신을 2억회분 생산할 계획"이라며 "기존에 계획했던 1억3천회분에 비해 50% 이상 늘리는 것"이라고 말했다.

그는 "제조 능력을 확대하기 위한 우리의 조처는 계획대로 이뤄지고 있다"고 말했다.

바이오엔테크는 EU에 2분기 코로나19 백신을 7500만회분 추가로 공급할 예정이라고 밝혔다. 이에 따라 올해 전체 EU 공급량은 6억회분이 된다.

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 이날 트위터에 올린 글에서 "화이자와 바이오엔테크는 2분기에 코로나19 백신을 7500만회분 추가로 공급할 예정"이라며 "올해 전체로는 6억회분이 된다"고 말했다.

앞서 아스트라제네카는 EU에 1분기 코로나19 백신 4000만회분을 납품하기로 했다고 전날 밝혔다.

이는 2주전 주말 아스트라제네카가 1분기에 납품할 수 있다고 통보한 3100만회분보다는 900만회분 늘어난 규모다. 다만 이는 당초 납품하기로 했던 8000만회분의 절반에 불과하다.

