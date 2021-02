5대은행 1월 가계대출 4조원 이상 증가

신용대출은 증가세로 전환

[아시아경제 박선미 기자] 국내 5대 시중은행의 1월 가계대출이 직전월 대비 4조원 이상 증가했다.

1일 은행권에 따르면 국민,신한,하나,우리,농협 등 5대 은행의 1월 말 기준 가계대출 잔액은 674조3738억원을 기록, 지난해 12월 670조1539억원보다 4조2199억원 증가했다.

가계대출 증가 폭은 지난해 11월 9조4195억원에서 12월 3조1823억원으로 3분의 1 수준으로 줄었다가, 1월에 다시 4조원을 넘으며 확대됐다. 지난달 대출 조이기에 나섰던 은행들이 연초 대출 상품 판매를 재개하면서 가계대출 증가폭이 확대된 것으로 풀이된다.

신용대출과 주택담보대출 모두 늘었다.

코스피 지수가 1월 3000을 넘기는 등 주식시장에 돈이 몰린 가운데 신용대출 잔액은 1월 말 135조2400억원을 기록, 직전달 보다 1조5918억원 늘었다. 신용대출은 지난해 12월 443억원 감소했지만 1월에 증가로 돌아섰다.

1월 주택담보대출도 476조3679억원으로 직전달 보다 2조5830억원 늘었다.

