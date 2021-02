목포대 교육혁신개발원, 제11차 학습법 온라인 특강

1주간 ‘뜨거운끔요일STUDY’ 특강 및 워크숍 진행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 교육혁신개발원(원장 오장근)은 지난달 22일부터 29일까지 1주간 온라인(목포대학교 LMS 동영상 시청)으로 제11차 뜨끔S(뜨거운 끔요일STUDY) 학습법 특강 및 워크숍을 개최했다고 1일 밝혔다.

제11차 학습법 특강은 2명의 학생을 목포대학교 ‘외국어 학습 전략’ 또래 강사로 초빙해 ‘방구석 외국어 마스터’라는 주제로 진행하고 총 163명이 수강했다.

첫 번째 발표자인 국어국문학과 안현경 학생은 ‘토익 한 달 만에 점수 상승 방법’이라는 주제로 실제 자신의 경험을 바탕으로 토익 공부 방법 및 노하우을 공유함으로써 참여 학생에게 도움을 줬다.

두 번째 발표자인 지적학과 김예은 학생은 ‘토익 올리기’라는 주제로 파트 별 토익 공부 방법에 대해 공유했다.

학습법 특강에 참여한 학생들은 “또래 강사가 경험한 토익 노하우를 알게 돼 도움이 많이 됐다”면서 “토익 점수 취득에 대해 막연했지만, 특강을 통해 동기부여와 학습 방법에 대해 알 수 있어 좋았다”고 입을 모았다.

특히 “학생이라는 비슷한 입장에서 진행되는 특강이라 같은 눈높이에서 겪는 문제점들을 공감해줄 수 있어 좋았다”고 다양한 의견이 있었다.

행사를 주관한 교육혁신개발원장 김희봉(교육학과) 교수는 “학생 발표자의 외국어 전략들이 특강에 참여한 학생들에게 실제 학습을 하는 데 도움이 된 것 같다”며 “전문가 특강 이외에도 뛰어난 동료 학습자의 학습 사례 공유를 할 수 있도록 특강 기회를 마련하겠다”고 말했다.

