변이 바이러스 감염자 7명 추가…국내 34명으로 늘어(상보)

정은경 "국내 변이 확진자 증가…지역사회 전파 대비해야"

[아시아경제 서소정 기자] 국내에서 코로나19 변이 바이러스 감염자가 7명 더 나와 현재까지 총 34명이 감염됐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 1일 "지난 1월 25일 이후 총 89건(국내 43건, 해외유입 46건)을 분석한 결과, 해외유입 46건 중 7건에서 변이 바이러스가 확인됐다"고 밝혔다.

새로 확인된 변이 바이러스 감염자 7명은 영국발(發) 4명, 브라질발 2명, 남아프리카공화국(남아공)발 1명이다.

7명 중 2명은 검역 단계에서, 5명은 격리 중 실시한 검사에서 확인됐다.

이에 따라 지난해 10월 이후 확인된 변이 바이러스는 총 34건으로 늘었다. 나라별로는 영국발 23건, 남아공발 6건, 브라질발 5건이다.

질병관리청은 1일 0시 기준 총 2577건(국내 발생 1883건, 해외 유입 694건)에 대한 변이 바이러스 분석을 완료했다.

이날 IM선교회발 관련 확진자가 총 384명으로 늘어난 가운데 방역당국은 이들에 대한 변이 바이러스 여부 등도 검사를 진행중이다.

정은경 중앙방역대책본부장은 "변이 바이러스가 발생한 국가의 수가 계속 증가하고 있다"면서 "국내에 감염된 변이 바이러스 확진자 수도 증가하고 있는 상황으로 지역사회 전파 위험도 대비를 해야 될 필요가 있는 상황"이라고 말했다.

