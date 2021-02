진주시, 관광정책 자문위원회 위원 위촉식

진주시 관광 진흥과 발전을 위한 다양한 정책 제안 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 시청 상황실에서 진주시 관광정책 자문위원회 위원을 위촉했다고 1일 밝혔다.

시는 부강진주 3대 프로젝트의 성공적인 추진과 코로나19의 장기적·세계적 대유행으로 인해 개별 관광, 안전한 여행 형태로 변화 중인 관광 추세에 효과적으로 대응하기 위해 관광정책 자문위원을 위촉했다.

이날 위촉된 위원은 10명으로 다양한 분야 의견 반영을 위해 관광 분야 전문가, 관광사업자, 시민 등으로 구성됐으며, 시 관광진흥을 위한 계획 수립, 관광자원 및 관광상품 개발, 관광마케팅 및 홍보에 대한 자문 등을 수행하게 된다.

조규일 진주시장은 “관광정책 자문위원회가 진주 관광이 한 단계 더 도약하는 데 중추적인 역할을 할 수 있도록 자문위원들의 다양한 정책 제안을 기대한다”고 말했다.

시는 원더풀 남강 프로젝트, 진양호 르네상스 프로젝트, (구)진주역 부지 재생 프로젝트 등 관광도시로의 도약을 위한 부강진주 3대 프로젝트를 추진에 박차를 가하고 있다.

