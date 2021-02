[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권이 인덱스마인에 10억원(16%) 규모 지분 투자에 나선다고 1일 밝혔다.

인덱스마인은 블록체인 기술을 이용한 금융상품 가격 예측 플랫폼 '레인보우닷'을 서비스 중인 핀테크 스타트업이다. 레인보우닷은 유저들 간 공개 주가 예측 경쟁을 통해 주가 정보를 제공한다. 한국투자증권은 레인보우닷의 주가 예측 대회인 '예측리그'의 상금도 지원한다. 양사는 향후 디지털플랫폼 경쟁력 강화를 위한 협력 관계를 확대해 나간다는 방침이다.

최서룡 한국투자증권 디지털플랫폼본부장은 "이번 인덱스마인과의 협업을 시작으로 여러 디지털 플랫폼과 시너지를 창출하며, 증권업 내 플랫폼 비즈니스를 선도하겠다"고 말했다.

