[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹의 쉐이크쉑이 '치킨 바이트'를 출시한다고 1일 밝혔다.

'치킨 바이트'는 닭가슴 통살을 수비드(저온 요리) 방식으로 조리했다. 제품은 6조각과 10조각으로 구성됐다. 가격은 각각 4800원, 6900원이다. '치킨 바이트' 구매 시 곁들일 허니 머스타드와 바비큐 소스도 제공된다.

쉐이크쉑은 신제품 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 해피포인트 애플리케이션에서 14일까지 해피앱 이용고객 대상 ‘치킨바이트 구매 시 소스 1종 추가 증정 쿠폰’을 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr