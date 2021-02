에버러닝에서 신청·접수

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청 소속 도서관·평생학습관은 2월 온·오프라인 독서문화프로그램을 운영한다.

1일 서울시교육청은 사서들이 직접 운영하는 독서 프로그램과 어린이·청소년 대상 프로그램, 일반 시민 대상 강좌와 인문학 프로그램 등을 제공한다고 밝혔다.

서울시교육청 도서관·평생학습관의 독서문화 프로그램 접수와 신청은 평생학습포털 에버러닝에서 받는다. 각 도서관 홈페이지를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

사회적 거리두기 2.5단계 방침에 따라 지난달 19일부터 재개관해 운영중이며 열람 좌석을 30% 이내로 제한하고 열람실은 밤 9시까지 운영된다. 자료실, 학습열람실, 프로그램 등도 정상 운영하고 있다.

