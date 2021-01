‘하이트제로0.00’ 전면 리뉴얼…알코올·당·나트륨 '제로'

출시 8년 만에 맛·제품 특징·디자인 등 리뉴얼

알코올·칼로리·당류·나트륨 모두 제로

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 무알코올 음료 ‘하이트제로0.00’을 전면 리뉴얼해 출시했다 1일 밝혔다. 출시 8년 만에 이름을 제외한 맛과 디자인, 브랜드 콘셉트 등을 모두 바꿨다.

‘하이트제로0.00’ 은 맥주에 가장 가까운 맛과 청량감을 구현하는 데 중점을 뒀으며, 하이트맥주의패밀리룩 디자인을적용했다.기존 제품에서 느껴지는 미세한 잡미와잡향을 완전 제거하고 목젖을 때리는 시원한 본연의 맛을 찾았다는 설명이다.

맛의 변화와 함께 주된 차별화 포인트는 ‘올 프리(All Free)’이다. 알코올 제로는 물론 칼로리 제로와 당류까지 제로화된 이번 제품은 국내 최초의 올프리 제품으로 무알코올맥주맛 음료로서만이 아니라 고칼로리 고당류의 기존 탄산음료를 대체할 수 있는 건강한 탄산음료로까지 영역을 확장한 제품이다.

하이트제로한 캔(350mL)의 열량은 13.8kcal다. 식품의약품안전처의 '식품등의 표시기준'에 따라 무칼로리, 칼로리 제로(100ml당 4kcal 미만 시 무칼로리)에 해당한다.

한편, 코로나19의 영향으로 홈술, 홈파티 등에서 무알코올 맥주를 찾는 소비자가 증가한 것으로 보고 있다. 실제로 ‘하이트제로0.00’은 출시 이후 누적 판매량 6000만캔을 돌파했고, 지난해 연 매출액은 전년 대비 34% 증가했다.

한국보다 3년 일찍 무알코올 맥주 시장이 형성된 일본의 경우 기린을 필두로 산토리,아사히,삿뽀로 등에서 무알코올 맥주 브랜드를 동시에 출시한 결과 4년 만에 7000억원대의 시장이 만들어졌다. 현재는 8500억원대 시장을 형성하고 있다. 국내의 경우에도 본격적인 경쟁이 이뤄진다면 3년 안에 2000억원 규모의 무알코올 맥주 시장이 열릴 것으로 예상된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr