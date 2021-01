美 잡지 에스콰에어, BTS '역대 최고 10대 그룹'에 선정

비틀스, 퀸 등과 함께 10대 그룹에 이름 올라

[아시아경제 권재희 기자] 미국 유명 잡지 에스콰이어가 방탄소년단(BTS)를 영국의 전설적인 그룹 비틀스, 퀸 등과 함께 역대 최고 10대 그룹으로 선정했다.

31일(현지시간) 에스콰이어는 대중음악의 힘을 입증한 역대 최고 10개 팝 밴드에 방탄소년단을 포함했다고 밝혔다.

이 잡지는 "'아미'라는 팬클럽을 가진 7인조 그룹 방탄소년단은 보이그룹, 팬덤, 대중음악의 개념 자체를 빠르게 재정의했다"며 10대 그룹 선정 이유에 대해 소개했다.

에스콰이어가 선정한 10대 밴드에는 BTS, 비틀스, 퀸 외에 영화 '드림걸즈'의 실제 모델이었던 흑인 여성 3인조 그룹 슈프림스, 스웨덴이 배출한 팝스타 아바, '서핑 유에스에이'라는 인기곡으로 한 시대를 풍미한 비치 보이스 등이다.

또 웨스트코스트 록의 황금기를 일군 플리트우드 맥, 펑크와 사이키델릭 음악 발전에 기여한 슬라이 앤드 더 패밀리 스톤, '마이 걸' 등 다수의 히트곡을 낸 R&B(리듬앤블루스) 그룹 템테이션스, 팝 디바 비욘세가 활동했던 데스티니스 차일드도 '톱10 밴드'에 올랐다.

에스콰이어는 "방탄소년단은 K팝의 전 세계적인 성공을 개척하는데 선봉에 섰다"며 "지난해 빌보드 싱글차트 정상을 차지했던 BTS의 '다이너마이트'와 '라이프 고스 온'은 팝, 힙합, 디스코, R&B가 어우러진 매력적인 노래"라고 평가했다.

에스콰이어는 지난해 12월 겨울호 표지 모델로 방탄소년단을 올리며 BTS의 그래미상 수상 가능성을 조명한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr