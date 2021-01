대구시 "2주간 거리두기 2단계 더 유지" … '화투방' 방역 강화

2월14일까지…1주 이상 확진자 400명 이하 떨어지면 '조정 가능"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 31일 총괄방역대책단 회의를 열고, 현행 사회적 거리두기 실행 계획을 2월14일까지 2주간 그대로 유지하기로 결정했다.

전국적 '5인 이상 사적모임 금지'와 일부 다중이용시설에 대한 운영시간을 현행과 같이 밤 9시 이후 제한·중단으로 유지하는 게 골자다.

정부에서 2주간 적용 기간 내에라도 1일 평균 환자수가 1주 이상 2.5단계 기준(400명) 아래로 유지되면 단계조정 및 방역조치에 대한 완화조치를 검토키로 함에 따라, 행정명령은 1주 뒤 변동여부를 검토할 수 있을 것이란 게 대구시의 설명이다.

대구시는 지역 방역상황과 설 연휴를 고려해 일부 시설에 대한 강화된 방역수칙을 유지하거나, 의무화 시설을 추가했다.

코로나19 감염 취약계층인 70대 이상 노인들이 주로 이용하는 '화투방'(어르신 쉼터)에 대한 방역관리의 필요성이 제기됨에 따라 인원 제한, 거리두기 등 방역지침을 의무화하기로 했다. 화투방은 주로 중구지역에 밀집해 있다.

또한, 학원과 유사한 영업형태로 운영되는 요양보호사·장례 지도사 교육기관에 대해 학원과 동일한 방역수칙을 적용하고, 설 연휴 기간에는 요양·정신병원 및 사회복지시설에서 비접촉 면회(영상면회 등)만 허용키로 했다. 어린이집, 지역아동센터, 경로당 등의 휴원·휴관 등 강화된 조치는 현행과 같이 유지된다.

채홍호 대구시 행정부시장은 "자영업자와 소상공인들의 어려움을 고려해 경제와 방역이 가능한 사회적 거리두기 조정안 마련을 위해 노력해 왔지만 최근 전국적으로 확진자가 다시 증가하여 안타까움을 더하고 있다"면서 "시민들의 참여방역으로 안정적인 방역관리를 하고 있는 만큼 모든 행정력을 동원해 총력 대응하겠다"고 강조했다.

